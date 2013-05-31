Alevi dernekleri, 3. köprüye verilen isme tepki gösterdi

İstanbul Boğazı’na yapılacak 3. köprüye Alevi katliamlarıyla anılan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in isminin verilmesine tepki olarak Alevi dernekleri protesto gösterilerine hazırlanıyor.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel," Başbakan üçüncü köprünün adını “Yavuz Selim” koymakla Alevilerle asla köprü kurma niyetinin olmadığını bir kere daha gösterdi. Ülkeler, kıtaları birleştirmek için köprüler yapar, bunlar da bu köprüye ayrımcılığı derinleştirecek bir isim koyuyor. Başbakan’ın dili, anlayışı bizleri hep tedirgin etmiştir ve bu son olay da bu tedirgin olmada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Yavuz bir Alevi katilidir. AKP sistematik Alevileri inkâr, asimilasyon, korkutma ve sindirme politikasına devam ediyor. Bu tutuma karşı İstanbul’da gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 3. köprüye Yavuz Sultan Selim köprüsü adı verilmesinin 'Alevisiz bir Türkiye' projesi olduğunu belirten Kartal Cemevi Başkanı İsmail Saçlı, " 3. köprüye Yavuz adı verilmesi Alevi düşmanlığının açıkça göstergesidir. Yavuz ve İdrisi Bitlisi yeniden sahnede. “Alevisiz Ortadoğu, Alevisiz Türkiye” projesi var. Şimdi Alevi kurum ve kuruluşları olarak hukuk yollarına başvurmalıyız, basın açıklamaları yapmalıyız, tepkimizi göstermeliyiz. Katilimizin ismi yazılı köprüden geçmek istemiyoruz" dedi.