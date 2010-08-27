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'Alevî dedeleri devlet memuru olsun'

Alevi çalıştaylarının ardından hazırlanan komisyon raporu Devlet Bakanı Faruk Çelik'e sunuldu.

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - Alevi çalıştaylarının ardından hazırlanan komisyon raporu Devlet Bakanı Faruk Çelik'e sunuldu.


Rapordaki en önemli taleplerden biri cemevlerinde görev yapan dede ve zakirlerin 657 kapsamına tabi devlet memuru olması. Meslek içi eğitimden geçirilmesi düşünülen dede ve zakirlerin Aleviliği öğretecek ve Alevi ibadetini icra edecek şekilde yetiştirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra TRT'de Aleviliği öğretici programlara daha çok yer verilecek.


Komisyonda gündeme gelen diğer konu ise TRT'de Aleviliği öğretici programların yoğunluğunun dikkate alınması. Programları, Alevilik alanındaki akademisyenler, dedeler yapacak. Ayrıca üniversitelerde Alevilikle ilgili bölümler açılması ve Diyanet'in altında oluşturulan bir kurulda Aleviliğin temsil edilmesi talep ediliyor. Kurulda mezhepleri temsil eden başkanlıkların olması planlanıyor. Din derslerinde Aleviliğin okutulması için yürütülen çalışmalar ise bu yılki müfredata yetişmedi.


Cemevlerinin statüsü için kurulan komisyona katılan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Tarhan, "İnanç, çok hassas bir durum. Küçük bir kavram kargaşası bile bütün çalışmaları altüst edebilir. Bu süreçte çok dikkatli davranıldı." diyor. Kendi görüşünün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması yönünde olduğunu söyleyen Tarhan, bütün inanç ve mezhepleri temsil eden özerk bir kurul oluşturulması yönünde teklif sunduklarını ifade etti. Tarhan, cemevlerine belirlenecek statü ile inanç uygulayıcılarının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi, maddi imkânlardan yararlanma sorunlarının da giderildiğini dile getirdi. Madımak Oteli'nin istimlak edilmesiyle başlayan Alevi çalıştaylarının önemine dikkat çeken Tarhan, "Bunlar Aleviler için önemli adımlar. Devlet, sorunu olan vatandaşlarını muhatap alıp dinliyor. Ciddi adımlar atılacağını ve güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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