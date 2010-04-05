T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik'ten gündem yaratacak öneri: Alevi çocukları din eğitimlerini cemevlerinde alsın.



"Din eğitimi isteğe bağlı olmalı" diyen Çelik, "Aileler dinlerini öğretmek için çocuklarını istedikleri yere gönderir. Aleviler de çocuklarını cemevlerine gönderebilir ve dini ritüelleri öğretir" dedi.



Devlet Bakanı Faruk Çelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içeriğinin yenileneceğini, "din eğitimi"nin ise isteğe bağlı hale getirileceğini söyledi.



Din eğitiminin din kültürü dersinden farklı olduğunu ve isteğe bağlı olması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Aileler dinlerini öğretmek için çocuklarını istedikleri yere gönderir. Aleviler de çocuklarını cemevlerine gönderebilir. Burada çocuklar inançlarının ritüellerini öğrenir" dedi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Çelik, önümüzdeki haftalarda Aleviliğin ders kitaplarında nasıl anlatılacağı ve cemevlerinin statüsünün yasalara nasıl ifade edileceğini belirleyecek iki teknik komisyon kurulacağını söyledi. Ders kitabı ile ilgili komisyonun bu ay içinde kurulmasını beklediklerini belirten Çelik, "Yeni öğretim yılına, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitaplarında Alevilik ile ilgili yenilenmiş bölümler ve müfredat ile girmememiz için neden yok" dedi. Çelik, ders kitapları ile ilgili komisyonda Alevilerin Aleviliğin nasıl anlatılacağını belirleyeceklerini belirterek "Alevilikle ilgili bölümü onlar yazacak. Din Kültürü dersinde Alevilik de anlatılacak, Hanefi ve Şafilik de" dedi.





İsteğe bağlı olmalı



Çelik, şöyle devam etti: "Eğitim ve öğretim başka şeyler. Öğretim kapsamında Din Kültürü derslerinde genel bilgiler verilir. Eğitim konusunda ise AİHM'in kararı var. Anayasanın 24'üncü maddesi eğitim konusundaki tercihi çocukların ailelerine bırakıyor. İsteyen aile çocuklarına din eğitimi verdirir. Aileler dinlerini öğretmen için çocuklarını istedikleri yere gönderir. Aleviler de çocuklarını cemevlerine gönderebilir. Burada çocuklar inançlarını ritüellerini öğrenir. Neye inanıyorsan onun eğitimini almalısın."





Madımak'ta istimlak



Bakan Faruk Çelik, Madımak Oteli'ni satmak için 14-16 milyon lira arasında para istendiğini, belediyenin o bölge ile ilgili rayiç değerinin 700-800 bin lira olduğunu, gerçek değerinin ise 2.5-5 milyon lira arasında öngörüldüğünü söyledi. Fiyata ilişkin bir yol bulunmaya çalışıldığını, kendisinin de devreye gireceğini belirten Çelik, uzlaşma olmaması halinde istimlak edilebileceğini kaydetti.





'İnancımıza da karışıyorlar'



Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ercan Geçmez: Devletin işi eğitim, vatandaşın inancı değil. Devlet okullarda dinler tarihi dersi vermeli. Bunun için ortak bir kitap hazırlamalı. Bunu yapması gerekirken bakıyoruz tam tersini yapıyor. Alevi ailenin çocuğuna kendi inancını verme hakkı vardır. Devlet şimdi de oraya karışmak istiyor. Devlet namaz şöyle kılınır cem böyle yapılır demeyecek. Alevi bir kişinin çocuğunu cemevine götürmesi devletin sorunu değil. Bakanı samimi bulmuyorum.



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş: Cemevlerinde hiçbir şekilde din eğitimi verilmesi önünde engel yok. Zaten veriyoruz. Sorun eğitim almak isteyen çocuklara verdiğimiz eğitim ile okuldaki arasındaki fark. Örneğin biz Aleviler de kadın-erkek eşit diyoruz. Okulda kadına dokunursan bunun zina olduğu söyleniyor. Sıkıntı burada. Cemevleri toplumuzun imkanları ile var edilen bağımsız kurumlar. Burada devletin resmiyeti kabul edilmez.









