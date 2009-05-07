Alevi çalıştayı 3 Haziran’da

Alevilerin kendilerini ifade etmelerinin sağlanması ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla 16 Mayısta yapılması planlanan çalıştay, kabine değişikliği nedeniyle 3 Hazirana ertelendi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hükümetin "Alevi açılımı" kapsamında devletle Alevileri ortak zeminde buluşturmak amacıyla Alevi Çalıştayı düzenlenecek. Alevilerin sorunlarını ve beklentilerini ifade etmelerine imkan sağlanacak çalıştay, 6 oturumdan oluşacak.



Alevi çalıştayının ilk oturumu 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu oturuma, Alevi sivil toplum örgütü liderleri ve postnişler katılacak; problemlerini, isteklerini ve beklentilerini dile getirecek.



Diğer oturumların ise 15'er gün arayla düzenlenmesi planlanıyor. İkinci oturumda bilim adamları, üçüncü oturumda sendika, meslek odası ve üniversite temsilcileri, dördüncü oturumda medya temsilcileri, beşinci oturumda siyasi parti temsilcileri, altıncı oturumda ise ilahiyatçılarla Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri fikir ve önerilerini dile getirecek.



Alevi açılımını bilgi zemini üzerine oturtmayı amaçlayan çalıştayın sonunda bir değerlendirme oturumu yapılması da öngörülüyor.

