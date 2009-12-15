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Alevi açılımını başlatan Çamuroğlu'nun, AKP'yle arası açıldı

Alevi Çalıştayı'na Maraş katliamı sanığını çağırarak Alevilerin tepkisini çeken AKP, Alevi vekili Çamuroğlu'nu da küstürdü.

15 Aralık 2009 02:00

Alevi Çalıştayı'na Maraş katliamı sanığını çağırarak Alevilerin tepkisini çeken AKP, Alevi vekili Reha Çamuroğlu'nu da küstürdü.

İki yıldır Muharrem iftarı düzenleyen Çamuroğlu bu yıl sürpriz bir kararla iftar sofrası kurmaktan vazgeçti. Hükümetin 'Demokratik Açılım Paketi' içinde yer alan Alevi açılımı da Kürt açılımı gibi krize girdi. Düzenleyecekleri 7. Alevi Çalıştayı ile Alevilerin tepkisini çeken AKP'ye kendi vekili de küstü. İki yıldır Muharrem iftarı düzenleyen AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, bu yıl iftar düzenlemekten vazgeçti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Çamuroğlu'nun ilkini 2001 yılında Ankara Bilkent Oteli'nde, ikincisini İstanbul Feshane Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar yemeklerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile katılmıştı.

Oruç tutacağım

Ancak Çamuroğlu, Muharrem oruçlarının başlamasına bir hafta kala, bu yıl iftar programı düzenlemeyeceğini açıkladı. 'Şu anda bu konuda medyaya bir açıklama yapmayacağım' diyen Çamuroğlu, sadece 'Bu yıl iftar programımız yok' açıklamasıyla yetindi. Çamuroğlu 'Bu yıl sadece orucumu tutacağım' dedi.

Verilen sözler tutulmadı

Çamuroğlu'nun bu kararının arkasındaki nedeni iftar organizasyonunu birlikte yaptığı Abdal Musa Vakfı Başkanı Ali Tören açıkladı. Tören, önceki iki yıl hazırlıklara bir buçuk ay önce başlandığını anlatarak 'İftarları hiçbir kuruluştan yardım almadan, üyelerimizden topladığımız paralarla yaptık. Amacımız, barış ortamını sağlamaktı. Ancak verilen sözler yerine getirilmedi. Dede ve babalarımızın, kendini yetiştirmesi için enstitü istedik. Bu konuda bile hiçbir adım atılmadı' diye konuştu.

Cem Vakfı: Bize davet gelmedi

Alevİlerİn oruç ayı Muharrem 17 Aralık'ta başlıyor. Alevi Çalıştayı da aynı tarihte. Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Yüce, Muharrem ayı nedeniyle hükümetle ilgili bir program olmadığını belirterek, hükümetten de kendilerine davet gelmediğini söyledi.

Şahin, Ehl-i Beyt iftarına çağrıldı

Fermanİ Altun'un başkanı olduğu Dünya Ehl-i Beyt Vakfı ise bu yılki Muharrem'de protokol iftarı düzenleyecek. 19 Aralık'ta Kağıthane'de vakıf merkezinde yapılacak iftara, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in katılacağını açıklayan Altun, 400 kişiye davetiye gönderdiklerini söyledi.

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