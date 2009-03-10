Alevi açılımına Gül yardımı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP’nin Alevi açılımı için en büyük desteği sağlayan iki derneğe, 10 bin TL yardımda bulundu.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP’nin yaptığı “Alevi Açılımı” için en büyük desteği sağlayan iki derneği ödüllendirdi. Gül, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Cem Vakfı ve Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı’na 10 bin TL yardımda bulundu.



AKP’nin son iki yıldır tartışmalı Muharrem iftarlarıyla belirgin hale gelen “Alevi Açılımı” Köşk’ten maddi destek gördü. Cumhurbaşkanlığı, 2008 yılında Köşk bütçesinden toplam 165 bin TL yardımda bulunduğu 17 dernek ve vakıf arasında İzzettin Doğan’ın başında bulunduğu Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Vakfı (Cem Vakfı) ile Abdal Musa Kültürünü Araştırma Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı da bulunuyor.



İktidarla yakınlaştılar



Doğan’ın başkanlığındaki Cem Vakfı, AKP ve Başbakan Erdoğan ile ilişkilerini son dönemde hızlandırdı. Geçen yıl Aşure Günü olarak da bilinen, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10’uncu gününde düzenlenen iftara gitmeyen Cem Vakfı Başkanı Doğan, bu yıl İstanbul Feshane’de düzenlenen etkinliğe katıldı.



Alevilerin 9 Kasım’da Ankara’da düzenlediği mitinge sert eleştirilerde bulunan “Alevilikle ilgisi yok” diyen Doğan, Başbakan Erdoğan ile Dolmabahçe’deki ofisinde de bir görüşme yapmıştı. Cem Vakfı’nın son toplantısına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de katılmıştı.



Gül’den maddi destek alan diğer kuruluş ise, AKP’li Reha Çamuroğlu’nun da mütevelli heyeti üyesi olduğu Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı… AKP’nin “Açılımı” ile adı öne çıkan vakıf, Alevi dedeliğinin “daha bilimsel bir zemine oturtulması” amacıyla “Alevi enstitüsü” projesi de yürütüyor.