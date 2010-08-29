-ALEV YİYEN TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Çantada, cepte, araçlarda rahatlıkla taşınabilen ve NASA tarafından kullanılan Mangia Fuoco (Alev yiyen) adlı mini yangın söndürücü Türkiye'de satışa sunuldu. Ağırlığı 250 ile 450 gram arasında değişen yeni nesil yangın söndürücü, 5 yangın tüpünün söndürme gücüne sahip bulunuyor. Ürünün Türkiye distribütörü OMET Limited Şirketi Genel Müdürü Recep Çatak yaptığı yazılı açıklamada, 6 kilo ağırlığındaki tüple yangına ortalama 15 saniyede müdahale edilebilirken, 250 gramlık bu ürünün 50 ila 100 saniye kadar söndürme süresine sahip olduğunu, ürünün hiçbir dolum ve bakım masrafı bulunmadığını belirtti. Ürünün 200-400 lira aralığında satılacağını ifade eden Çatak, tüm gelişmiş ülkelerin bu son teknolojiye yöneldiğini, ürünün dünyanın en büyük otomotiv devleri tarafından da kullanılmaya başlandığını kaydetti. Mangia Fuoco cihazının Amerika'daki bilim adamlarının ihtiyacı sonucu üretildiğine işaret eden Çatak, ''Mevcut yangın tüpleri uzay mekiklerinde ve NASA'da kullanıldığında hassas teknik ekipmanları bir daha kullanılamayacak hale getiriyordu. Bunun üzerine eşyaya zarar vermeden yangını söndüren bu cihazlar üretildi. İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve Amerika'daki bir çok kamu ve özel kuruluş bu ürünü kullanıyor. İtalya'da tüm polis, itfaiye ve ambulanslarda var. Benzin istasyonları, araçlar, evler, okullar, firmalar rahatlıkla kullanabilir. CE Belgesine sahip ürün tamamen ekolojik olduğu için çevreye zararı yok'' dedi. 2010 sonuna kadar İstanbul Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere 10 ilde bayilik vererek 100 bin adet satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Çatak, Türkiye'nin tamamında satış noktaları kuracaklarını, Türkiye'nin önde gelen akaryakıt, otomotiv ve taşımacılık şirketleriyle olumlu görüşmeler yaptıklarını belirtti.