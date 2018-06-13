ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS TRAFİĞİ FELÇ ETTİ  (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti.

TEM\'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı atarken çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs (cep telefonu)

-Söndürme çalışmaları

-Olay yerinden aktüel görüntüler

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