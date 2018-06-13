T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS TRAFİĞİ FELÇ ETTİ  (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti

13 Haziran 2018 16:46

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti.
TEM\'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı atarken çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
----------
-Alev alev yanan minibüs (cep telefonu)
-Söndürme çalışmaları
-Olay yerinden aktüel görüntüler

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ramazan EĞRİDHA TEM Otoyolu OrhanlıTEM AnkaraAlevYoğunYangınGörüntü Dökümü AlevFEED
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24