 (alev alev yanan işyerinin görüntüsüyle) İKİTELLİ'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bulunan sanayi sitesindeki bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 10.30 sıralarında Başakşehir\'deki Bağcılar-Güngören sanayi sitesindeki bir otomobil tamircisinin deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına İkitelli, Bağcılar, Başakşehir ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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ek görüntü

Alev alev yanan işyeri

İtfaiyenin müdahalesi

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-İş yerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-İzleyen vatandaşlar

-Detaylar

03.11.2017 - 11.54 Haber Kodu : 171103059

