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 (alev alev yanan işyerinin görüntüsüyle) İKİTELLİ'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Başakşehir'de bulunan sanayi sitesindeki bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı

03 Kasım 2017 16:00

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de bulunan sanayi sitesindeki bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.
Yangın saat 10.30 sıralarında Başakşehir\'deki Bağcılar-Güngören sanayi sitesindeki bir otomobil tamircisinin deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına İkitelli, Bağcılar, Başakşehir ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
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ek görüntü
Alev alev yanan işyeri
İtfaiyenin müdahalesi

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-İş yerinden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-İzleyen vatandaşlar
-Detaylar
03.11.2017 - 11.54  Haber Kodu : 171103059
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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