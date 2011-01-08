-ALEV ALAN PAKET BAKANA GÖNDERİLMİŞ WASHINGTON (A.A) - 08.01.2011 - ABD'nin başkenti Washington'daki bir posta dağıtım tesisinde kendiliğinden alev alan paketin, ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano'ya gönderildiği bildirildi. CNN televizyonunun haberine göre, bakanlıktan bir yetkili, paketin Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine düzenlediği bir haftalık seyahatten dün dönen Napolitano'ya gönderildiğini doğruladı. Washington polis şefi Cathy Lanier, paketin üzerindeki damgalarla ilgili ya da paketin bir not içerip içermediği konusunda açıklama yapmadı, ancak dün Maryland eyaletindeki iki kamu binasında alev alan paketlerle benzer özellikler taşıdığını söyledi. Lanier, bir posta görevlisinin çöp kutusuna postalar atarken, bir paketten patlama sesleri, duman ve kıvılcım geldiğini belirtti. Bir polis yetkilisi, paketin açılmadığını ve görevlinin elinde patlamadığını bildirdi. Alev alan paketin hızla söndürüldüğü ve olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Olayın FBI, posta müfettişleri ve yerel polislerce soruşturulduğu, kentte yer alan posta tesislerindeki postaların taramadan geçirildiği kaydedildi. Washington Belediye Başkanı Vincent Gray, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı, "korkakça ve ayıplanacak bir davranış" olarak niteledi. Maryland ve Washington'da iki gündür paketlerin alev alması olaylarının yaşanması, 2001 yılında Amerikalı milletvekillerine ve medya kuruluşlarına şarbonlu mektuplar gönderilmesini hatırlattı. Federal hükümet kuruluşlarına gönderilen posta ve paketlerle ilgilenen posta dağıtım tesisi, Napolitano'nun ofisi ile Beyaz Saray, Kongre ve turistik mekanların uzağında, kentin sanayi bölgesinde yer alıyor.