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ALEV ALAN OTOMOBİLDEKİ KIZ ÇOCUĞU CAN VERDİ DENİZLİ (A.A)

12 Temmuz 2011 23:38

-ALEV ALAN OTOMOBİLDEKİ KIZ ÇOCUĞU CAN VERDİ DENİZLİ (A.A) - 12.07.2011 - Denizli'nin Çal ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında, 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Çal'ın Süller beldesinde, 3 yaşındaki Fatma Boyacı'nın evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobilde oynadığı sırada, araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Olayda kız çocuğu yanarak can verdi.  Ölen çocuğun cesedi otopsi için Çal Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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