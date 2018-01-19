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Alev alan kamyondaki samanlar yandı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, tamir edilmeye çalışılan saman yüklü kamyon, spiral makinesinin neden olduğu yangında hasar görürken, tonlarca saman yandı

19 Ocak 2018 18:23

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, tamir edilmeye çalışılan saman yüklü kamyon, spiral makinesinin neden olduğu yangında hasar görürken, tonlarca saman yandı.
Kütahya\'dan Afyonkarahisar\'a saman getiren İrfan Acar\'ın kullandığı 15 PK 110 plakalı kamyon, saat 13.00 sıralarında, Salar beldesinde arızalandı. Saman yüklü dorseyle şoför kabini arasında ayrılma olduğunu gören Acar, kamyonu beldedeki tamirhaneye götürüp, ayrılan yerin kaynaklanmasını istedi. Çalışmanın ardından kaynak yerleri spiral makinesiyle temizlenirken çıkan kıvılcımlar, samanın üzerindeki brandayı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, samana da sıçradı. Yangının tamirhane ve yanındaki evlere sıçramaması için kamyonu açık alana çeken İrfan Acar, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Afyonkarahisar Belediyesi ve Salar Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kamyon dorsesinde hasar meydana gelirken, tonlarca saman da yandı.

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