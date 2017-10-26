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Alev alan hafif ticari araç hurdaya döndü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde, seyir halindeyken motor bölümü alev alıp, büyük kısmı yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi

26 Ekim 2017 17:18

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Akçakoca İlçesi\'nde, seyir halindeyken motor bölümü alev alıp, büyük kısmı yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Akçakoca\'dan Zonguldak yönüne giden İbrahim Demirci\'nin kullandığı 77 DD 698 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Demirci, aracı yol kenarında durdurup, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçtaki yangına müdahale etti. Aracın tamamını saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü; ancak araç, büyük oranda yanarak, kullanılmaz hale geldi.

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