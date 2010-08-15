-ALEV ALAN ARAÇTA 2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ EREĞLİ (A.A) - 15.08.2010 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, önce elektrik direğine ardından bir binanın duvarına çarpan otomobilin alev alması sonucu bir öğrenci yanarak, birbaşkası ise araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada 2 öğrenci de yaralandı. Aynı kolejden mezun 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu, Murathan Özdemir (19) yönetimindeki 67 TA 777 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak karayolu Devrek Caddesi'nde önce elektrik direğine, daha sonra bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Oytun Yazıcıoğlu (19) hayatını kaybetti, Ersin Öztürk (18), Kubilay Yüksel (19), ağır yaralandı. Bu arada, yıkılan direkten kopan tellerin üzerine düşmesi sonucu alev alan otomobildeki sürücü Özdemir, kendi imkanları ile dışarıya çıktı, araçta ayağı sıkışan Yunus Ertan yanarak yaşamını yitirdi. Ertan'ın cesedi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin keski makasıyla kapılarını açabildikleri araçtan yaklaşık bir saatte çıkarıldı. Ertan ile Yazıcıoğlu'nun cesetleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Öztürk aynı hastanede tedavi altına alındı, Yüksel de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sürücü Özdemir gözaltına alındı. Yanan araçtan alevlerin sıçraması sonucu binanın bazı katlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İsmini vermek istemeyen görgü tanığı, aracın süratli geldiğini gördüğünü belirterek, ''Otomobil önce direğe çarparak yıktı, daha sonra elektrik tellerinin düştüğü araç yanmaya başladı. Hemen yardıma koştuk'' dedi. Sürücü gencin annesi Tuğçe Özdemir, öğrencilerin, kendisinin de öğretmen olarak görev yaptığı TED Ereğli Koleji'nden mezun olmalarının ardından çeşitli üniversitelerde öğrenimlerini sürdürdüklerini belirterek, ''Tatil döneminde ilçeye gelince birlikte geziyorlardı. Başımıza bu da mı gelecekti? Ben bu acıya nasıl katlanacağım?'' diye konuştu. Kazanın meydana geldiği yerde 2006'da da aynı direğe bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.