ALES sınavı sorunlu sona erdi

T24 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2011-ALES) sona erdi. İzmir’de soru kitapçığı krizi yaşandı. Kitapçıklardaki soruların eksik ve sayfa sıralarının karışık olması nedeniyle Manisa’dan yedek kitapçık getirildi ve sınav gecikmeli başladı.







ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te yapıldı.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor.

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılan ALES’te sınava giren yaklaşık 500 kişi, hatalı soru kitapçığı yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı. Saat 09.30’da başlaması gereken sınav, soru kitapçıklarının hatalı basılması, soruların eksik, sayfa sıralarının karışık olması nedeniyle başlayamadı. Bunun üzerine yedek kitapçıklarla soruna çözüm bulunmak istendi. Ancak eldeki yedek kitapçıklar da yeterli gelmedi. Manisa’daki Celal Bayar Üniversitesi’nden yedek sınav kitapçıkları getirildi.

Bu sayede sınavın bir saat gecikmeyle, saat 10.30’da başladığı belirtildi. Saat 12.30’da sona ermesi gereken sınavın, saat 13.30’da sona ereceği belirtildi. Soru kitapçıklarını, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) şifre iddialarını soruşturan Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı Meteksan firmasının bastığı belirtildi.



Mağdur adaylar ne diyor:

"Ağlayarak sınavdan çıktım"

Hukuk Fakültesi son sınıfta okuyan Selen Şenbahar, yüksek lisans yapmak için girdiği sınavdan ağlayarak çıktığını belirterek, "Kitapçığı açtım, sayfalar eksikti ve 2 sayfa bomboştu. Sayfaların dizimi de hatalıydı. Hiç soru çözmedim. Sınıfta boş boş oturduk, sınavdan çıkma yasağı için 135 dakikalık süre dolunca çıktık. Moralim çok bozuk. Beş ay sonra okulum bitiyor ama hayalim gerçekleşmiyor. Emeklerim boşa gitti" dedi.



"Tazminat davası açacağım"

Yasemin Erkan, doktora yapmak için sınava girdiğini ancak soru çözmeden çıktığını belirterek, "Sınav numaram ile kitapçık numaram aynı değildi. Kitapçıkların karıştığı yenisinin geleceği söylendi. Yedi aydır bu sınava hazırlanıyorum ve iki çocuğum var. Üstelik doktora için yaş sınırı 35. Bir yıl sonra doluyor. Bu sınav benim için çok önemliydi. Boş bir kağıt bulup dilekçe yazdım. ÖSYM’ye maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.



"Kitapçıkta sözel soru yok!"

Ceyda Çetiner, "Benim kitapçığım 15 sayfadan başlıyor, arkasında da 3’üncü sayfa var. Sayfalar karışık, kitapçık hatalı. Sözel çözmem lazım, kitapçıkta sözel soru yok. Böyle bir şey olabilir mi? Şoktayım" dedi.



"Resmen dalga geçtiler"

Olcay Holat ise "Tam bir kabus gibiydi. 135 dakika dışarı çıkarmadılar. Bir de üstelik ’Başka arkadaşlarınız soru çözüyor, sessiz olun’ diyerek, resmen bizimle dalga geçtiler. Tuvalete bile gözetmenle gittik, şüpheli muamelesi gördük. Benim matematik çözmem lazım ama kitapçıkta matematik sorusu yoktu" dedi.



"Gerilim filmi gibiydi"

Fethiye Yüksel de "Çok çalıştım ama çözecek soru bulamadım. Çünkü benim çözmem gereken alandan sadece 10 soru vardı. Bu kadar yeterliyse hepsini çözdüm. Bize ’Kitapçık gelecek bekleyin’ denildi. Bekleyecek moral mi kaldı? Sınav değil gerilim filmi gibiydi. Çok üzgünüm, tüm emeklerim boşa gitti" dedi.



"Üç aylık bebeğimizi bırakıp geldik"

Yakınları Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde sınava girenler, hataya büyük tepki gösterdi. Hemşire eşi Özlem Özyıldız’ı dışarıda bekleyen İlker Özyıldız, "Üç aylık bebeğimizi komşuya bırakıp sınava geldik. Eşim sınav görevlisinin cep telefonunundan beni arayarak sıkıntıyı iletti. Mağduruz" dedi.

Anne Mehtap Cerit de "Çocuğum balkondan sınavın hala başlamadığını söyledi. Bu çocuklar bu moral bozukluğu ile nasıl sınava girecekler?" diye konuştu.



"Bu ülkede herkes tatmin oluyor ancak biz olmuyoruz"

Mehmet Kazaker ise "Bu ülkede herkes tatmin oluyor, ancak biz olamıyoruz. Bu kadar basit bir sınavın organizasyonunda bile sorun yaşanıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.



Baskıdan kaynaklanan karışıklık olmuş

Öte yandan ÖSYM İzmir İl Temsilcisi Prof. Dr. Hüsnü Erkan, sınavın yapıldığı bazı salonlarda dağıtılan kitapçıkların hatalı çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Erkan, "Baskıdan kaynaklanan karışıklık olmuş, sayfalar karışık basılmış, kitapçık numaraları da farklıymış. Bu durumdan etkilenenler oldu. Elimizdeki yedek kitapçıkları dağıttık, yedek kitapçıklar yetmedi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden kitapçık getirttik. Bazı adaylar hiç soru çözmeden çıktı. Yedek kitapçık dağıttığımız adaylara da eşit süre yani 180 dakika verdik" dedi.Yetkililer, soru kitapçıklarını, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) şifre iddialarını soruşturan Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı Meteksan firmasının bastığı belirtildi.Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak ve sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.