ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 6 Aralık'ta yapılacak ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvurular alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun da yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 2020 ALES/2 başvuruları ile ilgili bir mesaj paylaştı. Aygün paylaşımında, "6 Aralık 2020 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz 2020-ALES/2 başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 1-12 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES başvuruları için HES kodu şartı

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.



ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.