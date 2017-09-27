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Dünya

Alerjisi olduğu için köpeklerin dışarı çıkarılmasını isteyen kadın uçaktan yaka paça atıldı

Southwest Airlines yetkilileri sıkıntıların giderilmesi için yolcuyla bire bir görüşüleceğini kaydetti

27 Eylül 2017 22:10

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD’nin Baltimore kentinden Los Angeles’a uçmaya hazırlanan bir kadın yolcu, alerjisi olması sebebiyle uçaktaki köpeklerin dışarı çıkarılmasını talep ettiği için güvenlik görevlileri tarafından uçaktan yaka paça çıkarıldı. Southwest Havayolu temsilcileri, kadın yolcunun tıbbi rapor sunmadığını söyledi.

Buzzfeed’in haberine göre, salı günü Baltimore’dan Los Angeles’a gitmeye hazırlanan bir kadın, biri ‘duygusal destek’ amacıyla uçakta bulunan, diğeri de yolculardan birine ait olan köpeklerin uçaktan çıkarılmasını talep etti. 

Evcil hayvanlara ‘hayatını tehdit eden’ düzeyde alerjisi bulunan kadının defalarca bunu tekrar ettiği belirtilirken, Southwest Airlines’tan Buzzfeed’e yapılan açıklamada yolcunun yanında alerji kartının bulunmadığı ve daha öncesinde durumunu bildirmediği kaydedildi. 

Yolcunun uçaktan inmeyi reddetmesinin ardından güvenlik görevlileri duruma müdahale ederken, diğer yolcuların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde alerjisi olduğunu iddia eden kadının ‘babasının ameliyat olmak üzere olduğunu’ söylediği görüldü. Görüntülere, “Kendim yürüyebilirim” diyen kadının görevlilerce sürüklendiği anlar da yansıdı.

CBSLA’ye konuşan yolculardan Bill Dumas, görevlilerin bir süre kadını ikna etmeye çalıştığını ve pilotun da durum çözüme kavuşana kadar havalanmayı reddettiğini aktararak, ”Polislere baktığınızda onların oldukça agresif olduğunu görebilirsiniz. Kadın yolcu da onlara çok fazla şans bırakmadı ve diğer yolcular da ona ‘Artık in şu uçaktan’ dedi” diye konuştu. Dumas, kadın yolcunun defalarca babasının ameliyat olacağını söylediğini de ifade etti. 

Yaşananlardan dolayı üzüntü yaşadıklarını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri ise sıkıntıların giderilmesi için yolcuyla bire bir görüşüleceğini kaydetti. 

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