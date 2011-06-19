-ALEMİTU BEKELE BİRİNCİ OLDU İZMİR (A.A) - 19.06.2011 - İzmir'deki Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig yarışlarında bayanlar 5000 metrede mücadele eden Alemitu Bekele birinci oldu. Atatürk Stadı'ndaki bayanlar 5000 metre yarışında 15:37.15'le Türkiye'ye 12 puan kazandıran Alemitu Bekele, Türkiye'ye günün 2. birinciliğini kazandırdı. Bekele'yi, İrlanda'dan Fionnuala Britton ve Norveç'ten Bjerkeli Karoline Grovdal takip etti. -BAYANLAR GÜLLE ATMA- Bayanlar gülle atmada Türkiye adına yarışan Nilgün Öztürk 14.93'le üçüncü olurken, Hollanda'dan Melissa Boekelman birinciliği, Macaristan'dan Anita Marton ise ikinciliği elde etti. -BAYANLAR YÜKSEK ATLAMA- Burcu Ayhan 1,89 ile 4. olduğu bayanlar yüksek atlamada, Hırvatistan'dan Ana Simic birinci, Romanya'dan Esthera Petre ikinci, Norveç'ten Tonje Angelsen ise üçüncü oldu. -ERKEKLER 200 METRE- Erkekler 200 metrede Türkiye adına mücadele eden İzzet Safer, 20,97'lik derecesiyle 8. oldu. Bu kategoride Norveçli Jaysuma Saidy Ndure birinci, Finlandiya'dan Jonathan Astrand ikinci, Belçika'dan Jonathan Borlee ise üçüncülüğü elde etti. -SON 5 YARIŞTA TÜRKİYE 1. SIRADA- Toplam 40 yarışın yapıldığı ve ilk 3 ülkenin Süper Lig'e yükseleceği mücadelede son 5 yarış öncesinde Türkiye topladığı 274 puanla ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 273,5 puanla Yunanistan, 264 puanla Norveç ve 247,5 puanla Romanya takip etti.