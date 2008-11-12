Alemcilere ceza







G.Saray Yönetimi, gelecekte benzer bir olayın yaşanmaması için, Lizbon’da kafileden ayrılan iki futbolcusuna 10’ar bin dolar ceza vermeye hazırlanıyor.



G.SARAY’da Portekiz alemcileri binpişman... Benfica galibiyeti sonrası teknik direktör Michael Skibbe’den izin alarak gece turuna çıkan Lincoln ve Meira, başkan Adnan Polat ve Haldun Üstünel’den özür diledi. Kritik derbi öncesinde eğlenmeye çıkarak başta Futbol Komitesi Sorumlusu Haldun Üstünel’in tepkisini çeken iki futbolcu özel bir görüşme talebinde bulundukları Üstünel ile dün Florya’da bir araya geldi.



F.Bahçe mağlubiyeti sonrası hedef haline gelen iki ünlü futbolcunun, Üstünel ile yaptığı görüşmede, "Lizbon’daki galibiyeti kutlamak istedik. Ancak, yanlış bir davranış içinde bulunduğumuzu Kadıköy’deki skorla görmüş olduk. Fenerbahçe’ye karşı alınan yenilgiyi takım halinde almış olsak da, en büyük sorumluluğu biz üzerimize alıyoruz.



Ders olsun diye ceza



Türkiye’de Fenerbahçe maçlarına verilen önemi pazar gecesi bir kez daha görmüş olduk. Kendimizi affettireceğiz. Skibbe’nin onayı ile dışarı çıkmamıza rağmen bir hata yaptık" diyerek pişmanlıklarını dile getirdi. Lincoln ve Meira’nın idarecilerin yanı sıra bu hareketlerinden ötürü büyük tepki gördükleri takım arkadaşları ile kaptanları Ayhan Akman ve Ümit Karan ile de konuştukları öğrenildi. Başkan Adnan Polat ve Futbol Şubesi’nin bu tatsız olayın basına yansımasının ardından iki futbolcuya da ceza verilmesini yönetim kurulu toplantısında gündeme getirecekleri ifade edildi.



Gelecekte diğer G.Saraylı futbolculara ders olması ve böyle bir hataya taviz verilmeyeceğini belirtmek adına G.Saray Yönetimi’nin Skibbe’nin iznine rağmen iki futbolcuya adam başı 10 bin dolar ceza vermeyi en kısa sürede karara bağlayacağı öğrenildi.

