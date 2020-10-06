Aleksey Navalni, iyileşmesinden bu yana ilk kez video söyleşi verdi: Ellerim titremeye devam ediyor

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok ile zehirlenmesinden bu yana ilk kez kamera karşısına geçti.

Navalni'nin ünlü bir Rus YouTube bloggerının sorularını yanıtladığı program iki saat sürdü. Navalni bu vesileyle tedavisinden bu yana ilk kez bir video söyleşiye katIlmış oldu. Bilincinin açılmasından bu yana Navalni takipçilerine Instagram ve blogu üzerinden ulaşıyordu.

44 yaşındaki Rus muhalif lider, iyileşme sürecinin ne kadar hızlı ilerlediğine doktorlarının bile şaşırdığını söyledi. Ancak Navalni ellerinin hâlâ ciddi biçimde titremeye devam ettiğini ve fizik tedaviye devam ettiğini bildirdi.

Navalni, Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.