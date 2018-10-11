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Dünya

Aleksandr Şerin: Hindistan'ı yaptırımlarla korkutmak saçmalık

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın Rus S-400 komplekslerini satın almasına karşı önlem alacağına ilişkin açıkla

11 Ekim 2018 14:10

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Parlamentosu\'nun alt kanadı Duma\'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın Rus S-400 komplekslerini satın almasına karşı önlem alacağına ilişkin açıklamalarıya ilgili, ”Hindistan’ı ekonomik yaptırımlarla korkutmak büyük saçmalık” dedi.
Parlamenter RT’ye verdiği röportajda Şerin, bu tür açıklamaların Amerikan liderine çok gerekli olduğunu belirterek bunun Washington’un silah ihracatına ilişkin hırslarıyla ilgili olduğunu söyledi.
Şerin, şöyle konuştu:
“NATO’nun kurallarına göre tüm üye ülkeler kendi savunma bütçelerinde belirtilen hacmin en az yüzde 20’sini her sene en yeni silahlara harcamak zorundalar. Tabii ki bu ülkelere yeni silahları Amerika sağlıyor. Bu arada Amerikalılar silah satışında tam da bu nedenden dolayı birinci sırada yer alıyorlar.”
Hindistan’ın Moskova’dan füze kompleksleri satın alma kararının Washington için ciddi bir sinyal olduğunu belirten Şerin, “Bu Rusya’nın silahının daha çok talep ve güven gördüğünün kanıtıdır. Amerika Hindistan gibi bağımsız bir devlete zarar veremez. Trump ne tür yaptırımlar uygulayabilir ki? Çünkü bu ülke güçlü insanlarla dolu. Hindistan’ı ekonomik yaptırımlar ile korkutmaya çalışmak büyük saçmalık” dedi.

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