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Spor

Aleksandr Hleb Gençlerbirliği yolunda

Hleb kariyeri boyunca Arsenal ve Barcelona gibi dünya devlerinde forma giymişti

02 Şubat 2015 01:10

Torku Konyaspor'la yollarını ayıran Aleksandr Hleb, bir başka Süper Lig ekibiyle sürpriz bir mukavele yapıyor.

Fanatik'in haberine göre, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Torku Konyaspor'da forma giyen Belarus'lu yıldız Aleksandr Hleb, kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Deneyimli yıldız, Süper Lig'in orta sıralarında yer bulan Gençlerbirliği ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

 

Ankara'ya geçiyor

 

Aleksandr Hleb Ankara'da kulüp binasında Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'la bir araya gelecek. İkilinin arasında yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Hleb kariyeri boyunca Arsenal ve Barcelona gibi dünya devlerinde forma giymişti.

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