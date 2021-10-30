Alec Baldwin soruşturması: Silah sorumlusu yapımcıyı suçladı

Oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümün yankıları sürüyor. Olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Ancak set çalışanlarına ilişkin iddialar Amerikan kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor. İddiaların odağındaki isimlerden, silah sorumlusu Hannah Gutierrez bir hafta sonra sessizliğini bozdu. 24 yaşındaki Gutierrez, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada set güvenliğinin olmamasının nedeni olarak yapımcıları işaret etti.

Gutierrez "Gerçek mermilerin" nereden geldiğini ise bilmediğini söyledi.

"Yapımcılar eğitim ve diğer güvenlik önlemlerini almayı reddetti"

İddiasına göre yapımcılar, eğitim ve diğer güvenlik önlemlerini almayı reddetti. Sette güvenlik toplantıları da yapılmadı.