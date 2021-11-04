Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni açıklama: “Sabotaj olabilir“

T24 Dış Haberler

Oyuncu Alec Baldwin’in yanlışlıkla görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olduğu Rust film çekiminde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez’in avukatı, olayda ‘sabotaj’ ihtimaline değindi. Avukat, birinin bilinçli bir şekilde Baldwin’in silahına gerçek mermi koymuş olabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, filmin silah sorumlusu Hannah Gutierrez’in avukatı Jason Bowles, müvekkilinin bir kutudan içinde yalnızca sahte mermilerin bulunduğu silahları çıkardığını ve prova yapması için Baldwin’e verdiğini söyledi. Bowles, birinin bilinçli bir şekilde kutuya gerçek mermi koymuş olabileceğini belirtti.

Bowles, Birinin sette cinayet işlenmesini amaçladığını söylemiyorum ancak sette güvenlikle ilgili bir problem çıkması için yapılmış olabilir“ dedi.

Filmin yapımcıları, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü söylerken yerel yetkililer de soruşturmayı sürdürüyor. Şu an olayla bağlantılı kimse hakkında bir suçlama yöneltilmedi.

Oyuncu Alec Baldwin, 21 Ekim’de Rust çekimleri sırasında silahla prova yaptığı sırada, gerçek mermi olduğunu bilmeden silahı ateşlemiş, görüntü yönetmeni Halyna Hutchinks’in ölümüne neden olmuştu. Olayda filmin yönetmeni de omzunda yaralanmıştı.