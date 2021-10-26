Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı

İfadelere göre, vurulduklarında Souza, Hutchins'in arkasında duruyordu.

Mahkeme kaydında, "Joel, Alec'i bir kilise dekorunda bir sıraya oturttuklarını ve belinden silahı çekerek doğrultma pratiği yaptığını söyledi" ifadeleri yer aldı:

"Joel, bir kırbaç ve ardından yüksek bir patlama sesi duyduğunda (Hutchins)'in omzunun üzerinden baktığını söyledi."

Belgelere göre, 42 yaşındaki Hutchins göğsünden vuruldu.

Souza'nın ifadesine göre, Hutchins daha sonra belini tuttu, geriye doğru sendelemeye başladı ve yardımla yere oturtuldu.

Russell ifadesinde, Hutchins'in daha sonra bacaklarını hissetmediğini söylediğini aktardı. Olay sırasında Russell, Hutchins'in yanında duruyordu.

Baldwin'in sette ateşli silahlar konusunda nasıl tutum aldığı sorulduğunda Russell, aktörün çok dikkatli olduğunu söyledi ve silah ateşlenirken yanında bir çocuk oyuncunun olmadığından emin olduğu bir örneği verdi.

Cuma günü yetkililer, yönetmen yardımcısı Dave Halls'un, silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "soğuk silah" diye bağırarak silahı Baldwin'e teslim ettiğini bildirmişti.

Bu arada, filmin baş elektrikçisi Serge Svetnoy, Pazar günü Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Hutchins'i ölürken kollarında tuttuğunu ve ölümünden "ihmalin ve profesyonelce davranmamanın" sorumlu olduğunu söyledi.