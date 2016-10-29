Alec Baldwin, hindi evlat edindi

ABD'li aktör Alec Baldwin, Şükran Günü kutlamalarında her yıl 46 milyon hindinin öldürülmesi nedeniyle başlatılan “Bir hindi evlat edin” kampayasına destek vererek, bir hindi evlat edindi.

Amerika yerlilerinin getirdikleri yiyeceklerle hayata tutunan göçmenler, üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugünü unutmayarak Şükran Günü adıyla kutluyorlar.

Sözcü'nün haberine göre, bu kutlamaların vazgeçilmez yemeği Hindi. Özellikle her yıl bu dönemde 46 milyon hindinin öldürüldüğünü söyleyen ABD’li aktör Alec Baldwin, bu hindilerin öldürülmesini önlemek amacıyla başlatılmış bir kampanyaya destek verdi ve kampanyanın yüzü oldu. 1986 yılından bu yana Farm Sanctuary tarafından yürütülen ‘evlat edinme’ kampanyası kapsamında binlerce hindi kurtarıldı.

Kurtarılan hindiler, ABD’deki hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerinde “Bir hindi evlat edin” projesi çerçevesinde güzel ve mutlu bir yaşam sürüyor. Baldwin’in evlat edindiği hindi Marshall’ın fotoğrafı, Farm Sanctuary tarafından hayvanseverlerle paylaşıldı.

Kampanya için tıklayın.