"Alec Baldwin görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurduğu sırada kamera kayıtta değildi; prova yapılıyordu"

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Oyuncu Alec Baldwin'in kuru sıkı sandığı silahla yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdüğü kazada yaralanan yönetmen Joel Souza, kazanın gerçekleştiği sırada kameraların kapalı olduğunu, Baldwin'in prova gerçekleştirdiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rust film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği kazada omzundan vurularak yaralanan yönetmen Souza, yazılı bir mesajla o anı anlattı.

Souza kaza sırasında kameranın çekimde olmadığını, Alex Baldwin'in oturarak silah sahnesinin provasını yaptığını, kendisi ve görüntü yönetmeninin de kamera açılarını kontrol ettiğini söyledi.

Kazadan dakikalar önce Baldwin'e verilen silahın "güvenli olduğu, dolu olmadığı" söylenmişti.

Santa Fe Mahkemesi'nin arama emrine göre yönetmen yardımcısı kuru sıkı olduğu düşünülen silahta gerçek mermiler olduğunu bilmiyordu.

ABD’li film yıldızı Baldwin olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, film çekimlerinde kullandığı silahla istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti. Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.

Olayda silahın kaç defa ateşlendiği bilinmiyor. Hutchins silah ateşlenince göğsünden vurulduktan sonra arkasındaki yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.