Alec Baldwin'e silahı veren yönetmenin avukatı konuştu: Silahı kontrol etmek onun sorumluluğu değildi

Rust filminin çekimlerinde oyuncu Alec Baldwin’in prova sırasında dolu olduğunu bilmeden kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kazada, silahı Baldwin’e veren yönetmen yardımcısının avukatı konuştu. Avukat, silahın dolu olup olmadığının kontrolünün yönetmen yardımcısının sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Fox News’a konuşan yönetmen yardımcısı David Halls’ın yönetmeni Lisa Toracco, “O silahın dolu olup olmadığını kontrol etmekle sorumlu değil. Bu yönetmen yardımcısının işi değil. Eğer herkesin güvende olup olmadığını görmek için bunu yapmayı seçerse yapabilir ancak sorumluluğu değil" dedi.

Mahkeme belgeleri, Halls’ın silahı Baldwin’e verdiği sırada ‘güvenli’ olduğunu söylediğini aktarıyor.

21 Ekim’de meydana gelen olayda, Rust filmi çekimleri sırasında Alec Baldwin kendisine verilen silahla prova yaparken yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldürmüştü. Kazada yönetmen de yaralanmıştı.