Alec Baldwin, ABD'deki virüsün "Trump" olduğunu ima etti: Aşısı kasım ayında geliyor

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Aktör Alec Baldwin, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına göndermede bulunarak, ABD'yi etkileyen gerçek "virüsün" Başkan Donald Trump olduğunu ima etti.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Baldwin, "Virüs, ABD'de 2017 yılının Ocak ayında başladı" yazdı. Trump, 2016'nın Kasım ayındaki genel seçimleri kazandıktan sonra Ocak ayında görevi Barack Obama'dan devralmıştı.

Paylaşımın devamında, "Aşı, kasım ayında geliyor" ifadeleri yer aldı. ABD'de genel seçimler önümüzdeki kasım ayında yapılacak. Cumhuriyetçi Parti'nin adayının Trump olmasına kesin gözüyle bakılırken, Demokrat Parti adaylığı için Joe Biden ve Bernie Sanders yarışıyor. Biden, aldığı üst üste zaferlerle rakibiyle arasındaki farkı açmış durumda.

Baldwin'in vakfının Twitter hesabından genellikle performans sanatları ile ilgili paylaşımlar yapılırken, ünlü aktör son zamanlarda hesaptan sıkça Trump hakkında 'şakalar' paylaşıyor. Baldwin, daha önce hesaptan bir paylaşımda bulunarak Trump'ın bir "psikopat" olduğunu ve insanların ölümüne sebep olacağını yazmıştı.

ABD'li aktör, Saturday Night Live skeçlerinde sık sık Donald Trump'ı canlandırıyor.