Aldığı telefon arızalı çıktı; iade kabul etmeyen bayiye arabasıyla girmeye çalıştı

Yeni aldığı cep telefonu arızalı çıkan Hasan Ateş, telefonu geri almayan esnafa kızıp, otomobiliyle bayiye girmek istedi. Kaldırımda yürüyen 1 kişinin yaralandığı olay sonrası Ateş gözaltına alındı.

Urfa’da yeni aldığı cep telefonu arızalı çıkan Hasan Ateş, telefonu geri almayan esnafa kızıp, otomobiliyle bayiye girmek istedi. Kaldırımda yürüyen 1 kişinin yaralandığı olay sonrası Hasan Ateş gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Hakimdede Mahallesi'nde meydana geldi.

Hasan Ateş, Sarayönü Caddesi'ndeki Kapaklı Pasajı'nda bulunan bir telefonbayiinden cep telefonu satın aldı. Ateş, cep telefonu iddiaya göre arızalı çıkınca, bayiye iade etmek istedi.

Ancak ismi öğrenilemeyen esnaf bunu kabul etmedi. Öfkelenen Ateş, otomobiliyle işyerine girmek istedi. Ateş'in hızla sürdüğü otomobil, kaldırımın taşlarına çarparak durdu, bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Ateş Sarayönü Polis Merkezi'ne götürülürken. olayda hasar gören otomobil ise otoparka çekildi.