Aldatma tartışmasında üzerine kaynar su döken eşini bıçakladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Menderes C. (46), aldatma yüzünden çıkan tartışma sırasında üzerine sıcak su döken eşi Nuray C.\'yi (41) bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Nuray C., kendisini başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla eşi Menderes C. ile tartışmaya başladı Tartışma kısa sürede büyürken, Nuray C., sobanın üzerindeki çaydanlıkta bulunan sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Vücudu yanan Menderes C., eşini kolundan ve karnından bıçakla yaraladı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne, eşini ise Adana Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Tedavileri devam eden çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayı anlatan çiftin oğlu Bayram C. (19), \"Sabah annem, babamla tartıştı. Annem, babama, \'Başka bir kadınla kendisini aldattığını\' söyledi. Babamla aralarında tartışma büyüyünce annem sobanın üzerindeki çaydanlıktaki sıcak suyu babamın üzerine döktü. Babam da annemi bıçakladı. İkisi de hastane kaldırıldı\" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



