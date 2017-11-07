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Dünya

Aldatıldığını öğrenen kadın uçağa zorunlu iniş yaptırdı

Uyuyan kocasının elini kullanarak parmak iziyle açılan telefonunu karıştıran kadın, aldatıldığını öğrenince uçağı birbirine kattı

07 Kasım 2017 16:17

Katar'ın Doha kentinden Endonezya'nın Bali Adası'na giden bir uçakta, kocasının telefonunu karıştırdıktan sonra aldatıldığını öğrenen kadının sakinleştirilememesi üzerine, uçak Hindistan'da zorunlu iniş yaptı.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, Katar Havayolları'na ait uçakta adı açıklanmayan kadın, uyuyan kocasının elini kullanarak, parmak iziyle açılan telefonuna ulaştı.

Telefonu karıştırdıktan sonra, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın, önce eşine vurmaya başladı. Uçuş görevlilerinin kadını sakinleştirememesi ve durumun kontrolden çıkması üzerine, pilot Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentine zorunlu iniş yaptı.

İranlı çift ve tartışma sırasında yanlarında oturan çocuklarının çıkarılmasından sonra, uçak Endonezya'ya doğru yola devam etti. Çiftin Hindistan vizesi olmadığı için, ülkede gözaltı merkezinde tutuldular. Kadının yatışması üzerine üçlü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur üzerinden Katar'a geri giden bir uçağa bindi.

Yasa tasarısı gündemde

Hindistan'daki uçuşlarda öfkeli yolcular giderek büyüyen bir sorun ve bu sorunla başa çıkabilmek için yeni bir yasa tasarısı gündemde.

Bir Hint milletvekili, tamamı ekonomi koltuklarla dolu bir uçuşta, birinci sınıf koltuk verilmediği için hosteslere vurunca, ülkedeki tüm uçuşlardan bir süreliğine yasaklanmıştı.

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