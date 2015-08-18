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Dünya

Aldatan sevgilisinin penisini ateşe verdi!

Kadın yaşananları kaydederek sosyal medyada paylaştı

18 Ağustos 2015 21:44

İngiltere'de bir kadın kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için sevgilisi uyurken boxerının üzerine alevlendirici etkisi olan tırnak cilası dökerek ateşe verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, görüntülerde çakmakla yaklaşan kadın sevgilisinin penisini ateşe veriyor. Olayı farkettiği anda dehşete düşen ve alevi söndürmeye çalışan adam acı içerisinde kıvranırken görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde de kullanılan video, tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar görüntülerin sahte olduğunu söyledi, bazıları da kadının yargılanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

 

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