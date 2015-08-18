Aldatan sevgilisinin penisini ateşe verdi!

İngiltere'de bir kadın kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için sevgilisi uyurken boxerının üzerine alevlendirici etkisi olan tırnak cilası dökerek ateşe verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, görüntülerde çakmakla yaklaşan kadın sevgilisinin penisini ateşe veriyor. Olayı farkettiği anda dehşete düşen ve alevi söndürmeye çalışan adam acı içerisinde kıvranırken görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde de kullanılan video, tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar görüntülerin sahte olduğunu söyledi, bazıları da kadının yargılanması gerektiği görüşünü dile getirdi.