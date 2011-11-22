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Dünya

Aldatan eş saraydan kovuldu

Swaziland Kralı’nın 12’nci eşi Kraliçe Dube’un, kocasına ihanet ettiği gerekçesiyle saraydan kovulduğu öne sürüldü.

22 Kasım 2011 02:00

T24- Swaziland Kralı’nın 12’nci eşi Kraliçe Dube’un, kocasına ihanet ettiği gerekçesiyle saraydan kovulduğu öne sürüldü.

Göz hapsinde tutuluyordu

AFRİKA’nın tek kralı 3’üncü Mswati’nin 12’nci karısı Nothando Dube (23), eşini Adalet Bakanı ile aldattığı yolundaki iddiaların ardından yine gündeme yerleşti. Ağustos ayındaki ihaneti yüzünden sarayda göz hapsinde olan Kraliçe’nin 12 Kasım’da oynarken yaralanan 2 yaşındaki çocuğunu hastaneye götürmek isterken muhafızlarla atıştığı iddia edildi.

Ana Kraliçe’nin kararı

Güney Afrika’da yayınlanan Sunday Times Gazetesi’ne konuşan Dube, “Kendimi koruyabilmek için muhafızlara göz yaşartıcı sprey sıkmak zorunda kaldım” dedi. Ancak çocuklarıyla saraydan gitmesine izin verilmeyen Dube, Ana Kraliçe’nin kararıyla saraydan uzaklaştırıldığını öne sürüyor. İhanet iddialarını yalanlayan 23 yaşındaki Kraliçe, o zamandan bu yana Kral’ı görmesine de izin verilmediğini söyledi.  Saraydan açıklama: Büyükannesine gitti

Saraydan üst düzey bir yetkili, Kraliçe Dube’un saraydan atıldığı iddiasının doğru olmadığını savundu. Kraliyet temsilcisi Timothy Velabo Mtetwa, genç kadının, büyükannesini ziyarete gittiğini söyledi.


 

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