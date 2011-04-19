Sonoco-Alcore Avrupa'daki Karton Fiyatlarını Yükseltiyor 18 Nisan 2011, 12:00 UTC BRÜKSEL--(BUSINESS WIRE)-- Sonoco Alcore S.a.r.l., Avrupa'daki mihver boru kartonu ve kaplamasız geri dönüşümlü karton fiyatlarını 9 Mayıs 2011'den itibaren geçerli olacak şekilde 40 Euro/35 GBP tutarında artırıyor. Bu fiyat artışı, Şubat 2011'de duyurulan daha önceki fiyat artışına ek olarak yapılacak. Sonoco-Alcore Avrupa başkan yardımcısı Adam Wood konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Geri kazanılmış fiber, nişasta, kimyasal madde ve enerji maliyetleri artmaya devam etti. Temel ham maddelerimizdeki fiyat artış hızı bu şekilde devam ederse mevcut enflasyon ortamı, yaz döneminde başka artışları da gündeme getirebilir." "Boru ve mihver boru işimiz de olumsuz etkileniyor ve Mayıs'ta bu alanlarda da yeni bir fiyat artışı sürecine girmemiz muhtemel." Sonoco Alcore S.a.r.l. tamamı Sonoco'ya (NYSE: SON) ait olan ve Avrupa'da altı kâğıt fabrikası, 32 boru ve mihver boru fabrikası ve bir geri dönüşüm birimi ile faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir. İletişim SonocoRoger Schrum, 843-339-6018roger.schrum@sonoco.com Kaynak: Sonoco