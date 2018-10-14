Alçıyla gittiği hastanede kolundan oldu, şimdi yoğun bakımda!

Alanya'da geçirdiği trafik kazası sonucu kolu kırılan diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan, ameliyata alındıktan sonra başına gelen talihsizliklerden dolayı kolundan oldu. Kolu kesilince beyin kanaması geçiren Urhan, şimdi yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Antalya'da geçen ay bir trafik kazası geçiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolu kırılınca alçıya alındı. Bir terslik olduğunu düşünen Urhan eşi ile birlikte farklı bir hastaneye gittiğinde başına gelmeyen kalmadı.

Yeni Asır'ın haberine göre derhal ameliyata alınmaları konusunda zaman geçirmemeleri gerektiği belirtilen Urhan çiftti, kendilerine ilk müdahalenin yapıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekrar başvurdu. Yeniden röntgeni çekilen Urhan, 15 Eylül'de derhal ameliyata alındı. Kendisine basit bir ameliyat olduğunu ve bir saat içinde işlemin tamamlanacağı söylenen eşi Halis Urban, ameliyathanenin kapısında beklemeye başladı.

Burada da 7 saat süren ameliyat başarısız geçti. 16 Eylül sabahı tekrar ameliyata alınan Gamze Urhan, kolunda oluşan kas yırtılmaları ve aşırı ödem yüzünden başarısız geçen bir tedavi süreci yaşadı ve 27 Eylül günü bu kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Urhan'ın kangren olan sağ kolu kesildi. Beyin kanaması geçiren diş hekimi Urhan, yoğun bakıma alındı.