Alçı: Yeterli aşı miktarına ulaşıldığında devlet aşılanmayı teşvik etmek için Covid tedavisinin maliyetinin bir bölümünü vatandaşa bırakabilir

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs aşısına ilişkin olarak, "Herkese yetecek kadar aşı miktarına ulaşıldığında devlet aşılanmayı teşvik etmek için Covid tedavisinin maliyetinin bir bölümünü vatandaşa bırakabilir" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Devlet bireye aşı olmayı dayatmamalı. Bu karar yalnızca bireyi ilgilendiriyor. Ancak o birey Covid pozitif ise tedavisini devlet üsleniyor. Bence herkese yetecek kadar aşı miktarına ulaşıldığında devlet aşılanmayı teşvik etmek için Covid tedavisinin maliyetinin bir bölümünü vatandaşa bırakabilir. Emin olun böylece insanlar zorunlu olmadan koşa koşa aşılanır." düşüncesini dile getirdi.