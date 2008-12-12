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Ekonomi

Alcatel-Lucent 1000 kişiyi işten çıkaracak

Fransız telekomünikasyon şirketi Alcatel-Lucent, 1000 kişiyi işten çıkaracak.

12 Aralık 2008 02:00

Fransız telekomünikasyon şirketi Alcatel-Lucent, 1000 kişiyi işten çıkaracak.

Şirket yaptığı açıklamada, şirketin yeni üst yöneticisinin Alcatel-Lucent'in kârlılığa dönmesi planı kapsamında 1000 kişinin işine son verileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca firmanın gelecek yılın son çeyreğinde 750 milyon Euro tasarruf etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Eylül ayında şirketin üst yönetici olan Ben Verwaayen, işten çıkarmaların şirketi ''daha fazla çevik'' yapacağını ifade etti.

Alcatel, 2006 yılında Lucent firmasını 11,4 milyar dolara bünyesine kattıktan sonra kar edemedi.

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