'Alçak koltuk' tekrarlanacak mı?

T24 -

'Amacımız Filistin'de yaşananlara, tarihe ışık tutmak'

'Alçak koltuk'ta neler yaşanmıştı

İsrail'de İngilizce ve İbranice yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ve Türkiye arasında "alçak koltuk" krizine neden olan ve ciddi diplomatik sıkıntı yaratan "Kurtlar Vadisi: Pusu" dizisinin yapımcıları "Kurtlar Vadisi: Irak"ın devamı olan "Kurtlar Vadisi: Filistin"in çekim hazırlıklarına başladı.Bugüne kadar çekilmiş Türk filmleri arasında yaklaşık 10 milyon dolarlık bütçesiyle en pahalı prodüksiyona sahip olacak olan "Kurtlar Vadisi: Filistin" henüz yapım aşamasındayken İsrail cephesinde dikkatleri çekmiş durumda. Zira daha önce yaşanan "alçak koltuk" krizi nedeniyle İsrailli yetkililer temkinli olmakla birlikte filmle ilgili henüz bir yorumda bulunmadılar.Kurtlar Vadisi: Irak'ın senaristi Bahadır Özdener, "Irak'tan sonra bir başka Polat filmiyle uluslararası bir hikayeyi tekrar anlatmaya karar verdik" diyerek, niyetlerinin Filistin'de gerçekten neler yaşandığına, tarihe ışık tutmak olduğunu söyledi."Kurtlar Vadisi" üzerine Radikal İki ekinde yazılar yazmış olan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Tekelioğlu, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı, emperyalistlerin hedeflerinin iyi bir örneği olarak tanımlarken, "Serinin hikayesi ne olduğuna, neler yaşandığına dair alternatif bir hikaye" dedi. Tekelioğlu, filmin Türkiye'nin dış politikasının başta Amerika ve ardından israil olmak üzere saldırı altında olduğunun basit şekilde ifadesi olduğunu belirtti.Anti-Semitizme karşı mücadele The Anti-Defamation League (ADL) adlı Amerikalı grup, Pana yapım şirketinin filmlerinin Osmanlı geleneklerindeki dini hoşgörü anlayışına ters olduğunu öne sürdü. "Türkiye anti-Semitizm'den etkilenmemiş eşşiz bir tarihe sahip" diyen ADL'nin Ulusal Direktöre Abrahanm Foxman, bugün anti-Semitizmin kitle medyasıyla aracalığıyla yansıtılarak "ironi" yaşandığını ifade etti.Film eleştirmenlerinden Alin Taşçıyan da Kurtlar Vadisi serisinin farklı mesajlar taşıdığını belirterek, "Kurtlar Vadisi: Irak"ı "anti-Amerikan mesajları taşıyan, olabildiğince Amerikan" bir film olarak tanımladı.Geçtiğimiz aylarda, televizyonda yayınlana "Kurtlar Vadisi: Pusu" dizisinin bir bölümünde İsrailli ajanlar bebek katili olarak tanımlanmış, bu durum üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.Burada kendisini İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon karşılarken, Çelikkol Ayalon'a göre daha alçak bir yerde oturmuş, bu durum kameralara da yansımıştı.Ayalon, "Bizden alçakta oturuyor. Masada Türk bayrağı yok ve gülümsemiyoruz" sözlerini İbranice sarf etmiş, bu durumun basına yansıması sonrası iki ülke arasında siyasi kriz yaşanmıştı.İsrailli makamlardan açıkça özür bekleyen Türkiye'den son tepki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelmiş, Gül İsrail'in resmi bir ağızla özür dilememsi halinde Büyükelçi Çelikkol'un ilk uçakla Ankara'ya gelmesi talimatını vermişti.Ancak akşam saatlerinde İsrailli makamlardan beklenen resmi özür gelmiş, bir süre sonra da İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle "buz tutan" ilişkileri çözmeye çalışmıştı.