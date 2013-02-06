'Albümümüzü geri verin'

CHP ’li Melda Onur, Veli Ağbaba, Nurettin Demir, Sena Kaleli, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınını anlattı. Kalabalık bir gazececi grubu tarafından izlenen basın toplantısında ilk sözü alan CHP’li Onur, “Hiç bu kadar kalabalık basın toplantısı yapmamıştım. Şimdi anlıyorum arkadaşlarımızın stadyum konserinin neden bu kadar kalabalık olduğunu” dedi. Toplantı sırasında bir kameramanın cep telefonunun grup yorum şarkısı melodisiyle çalması ise gülüşmelere neden oldu.

Radikal gazetesinden Rıfat Başaran'ın aktardığın göre, toplantıda konuşan Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik operasyonu anlatarak, “Şimdiye kadar hakkımızda söylenen iddialarla ilgili somut bir delil yok. Geçmişte de, 1985’ten bu güne baskılarla, yasaklamalarla karşılaştık ama şimdiye kadar hiç bir somut delil yok. Albüm kayıtlarımıza el koydular. Savcılığa başvurduk ama kayıtlar bize verilmiyor. El konulan paralar geri verilmiyor. Kırılan dökülen enstrümanlarımız verilmiyor. Operasyondan sonra serbest bırakıldık. Emniyet de, bu suçu bize atanlar da bu suçun altında kaldı” dedi. Keşkek, bağlamalardan parmak izi alındığını belirterek, “Tarihte ilk kez bağlamadan parmak izi alındı. 11 kapı deniliyor ama tek bir çelik kapımız var” dedi.

Grup Yorum Üyesi İnan Altın ise yeni çıkacak albümlerinin kayıtlarını istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bizim kültür evimiz örgüt bağlantısı iddiasıyla basıldı ama tek bir suç aleti çıkmadı. Bu kültür merkezi Türkiye’nin en temel sanat merkezlerinden. Yüzbinlerce kişinin toplandığı konserler yapıyoruz. Tek gerekçe de bu. En büyük suç aleti hazırladığımız albümüze el kondu. Son altı aydır kayıtlarını yapıyorduk ve bitmek üzereydi. Ama alındı. Ondan sonra tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Henüz yayımlanmamış, pişasaya çıkmamış, Kültür Bakanlığına sunulmamış albüme el kondu. Tek mücardelemiz geri almak ama alamazsak da o şarkılar bizim beynimizde, aklımızda. Sanatçı arkadaşlarımızda değişik zamanlarda dayanışmalar sergiledik. ‘Defol Amerika’ şarkımızda 70 sanatçı arkadaşımız koroda yer aldı. Dolayısıyla albümümüzü geri alamazsak büyük bir kolektivizme çevireceğiz, Yorum ordusuna çevireceğiz ve her bir şarkı onlarca sanatçılarla söylenecek, yüzlerce kişilik bir grup oluşturacağız.”