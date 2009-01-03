Albinoları öldürüp 'zenginlik iksiri' yapıyorlar

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de, son 4 ayda 6 albinonun (akşın) öldürülmesi ve birinin de kaybolması üzerinde ülkedeki akşınlar, güvenlikleri için gruplar halinde toplanmaya başladılar



Soydan geçen bir metabolizma hastalığı olan akşınlık ya da albinizm hastalarına akşın ya da albino deniliyor. Dünya genelinde her 20 bin kişiden biri albinizm hastası.



Özellikle komşu ülke Tanzanya'da büyücülerin, albinoların saç, kol, ayak ve kan gibi bedenlerinden alınan parçaları, insanları zengin yapacağı öne sürülen bir iksir yapımında kullandıkları belirtiliyor.



Burundi Akşınlar Derneği Başkanı Kasım Kazungu, yılbaşından 1 gün önce Cankuzo bölgesindeki Muzenge kasabasında 3 kişinin bıçak ve satırlarla 8 yaşındaki bir akşın erkek çocuğuna saldırdıklarını ve küçük çocuğu öldürerek, 2 kolunu ve 1 bacağını alıp götürdüklerini söyledi.



Ellerindeki bilgiye göre, son 4 ayda 6 akşının öldürüldüğünü ve birinin de ortadan kaybolduğunu belirten Kazungu, bu son cinayetin faillerinin ertesi gün halk tarafından yakalandığını, içlerinden birinin öldürüldüğünü ve ikisinin de adalete teslim edildiğini anlattı.



Kazungu, cinayetlerin ardından zaten zor koşullarda yaşayan albinoların, güvenlikleri için gruplar halinde ülkenin türlü bölgelerinde toplanmaya başladıklarını belirterek, komşu ülke Tanzanya'da bu cinayetlerin, yetkililerin aldıkları önlemler sayesinde kesildiğini, Burundi'de şimdiye dek bu konuda hiçbir şey yapmayan hükümeti harekete geçmeye çağırdıklarını bildirdi.



Doğu Afrika'nın değişik ülkelerinde 2007 yılında çoğunluğu kadın ve çocuk en az 27 akşın cinayete kurban gitti.

