Albinolar büyü kurbanı

Ayak, kol, saç ya da cinsel organı ‘zenginlik büyüsü’ için kesilip öldürülen albinoların sayısı 26’ya yükseldi. Tanzanya’da albinoların mezarları bile organlarını çalmak isteyenler tarafından açılıyor



Tanzanya’da, organları zenginlik veren iksir yapımında kullanılmak üzere öldürülen albino sayısı bir yılda 26’ya yükseldi.



Tanzanya polisi, perşembe akşamı, melanin pigmenti bozukluğuyla ortaya çıkan albinizm hastası (albino) olan Jovin Majaliwa’nın öldürüldüğünü, saldırganların adamın sağ ayağı ile cinsel organlarını kestiklerini söyledi. Öldürülen kişinin karısının da saldırıya uğradığı ve yaralandığı kaydedildi. Polis, Majaliwa cinayetiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.



Polisler de işin içinde



BBC’nin haberinde, albinoların öldürülmesiyle ilgili olarak kabile büyücüleri suçlanıyor. Büyücülerin albinoların saç, kol, ayak ve kan gibi vücutlarından alınan parçaların insanları zengin yapacağı öne sürülen bir iksir yapımında kullandıkları belirtiliyor. Bazı polis memurlarının da bu işin içinde olduğu kaydediliyor.



Mwanza Bölge Emniyet müdürlüğü, bu iddiaları yalanlayarak katilleri saptamak için yöre sakinleriyle birlikte çalıştıklarını öne sürüyor.



Tanzanya’da, Devlet Başkanı Jakaya Kikwete’nin bu tür cinayetlere karışanların yakalanması talimatıyla, mart ayından beri 173 büyücünün tutuklandığı belirtiliyor.



‘Albino’ insan da olur, hayvan da



Albinoluk, özellikle insanlarda melanin pigmentinin yokluğuna bağlı olarak renksizleşmedir.

Bu durum çoğunlukla tirosinaz denen bir enzimin eksikliğinden kaynaklanır. Albino canlılarda deri genellikle çok açık renkli, saç-tüy-kıl gibi keratin yapılar beyaz renktedir, gözler de kırmızıdır. Beyaz renkteki hayvanların albino olup olmadıklarının ayrımı göz rengine bakılarak yapılır.