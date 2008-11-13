Albino karısını kurban gibi satacaktı

Tanzanya'da, albinizm hastası (albino) karısını iksir elde edilmek için kurban edilmek üzere "satmaya" çalışan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Güvenlik yetkilileri, kimliği açıklanmayan balıkçının, karısını 3 bin dolar karşılığında iki Kongolu iş adamına satmaya çalışırken, ihbar üzerine yakalandığını söylediler.



Yetkililer, kadının satılmak üzere olduğundan bihaber olduğunu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kaçan iş adamlarının yakalanması için Interpol'den yardım istendiğini belirttiler.



Uzuv ve kanlarından 'iksir' yapılıyor!



Tanzanya'da büyücüler, albinoları, bacak, saç, el ve kanlarından iksir elde edildiği inancıyla kurban ediyor.



Bu ülkede Mart ayından bu yana, aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 27 albino öldürüldü. Ölümler üzerine Devlet Başkanı Jakaya Kikwete tarafından verilen talimat ardından 170 büyücü tutuklandı.



Dünya ortalamasının üzerinde albino var



Soydan geçen bir metabolizma hastalığı olan albinizm hastalarına 'aşkın' ya da 'albino' deniliyor. Dünya genelinde her 20 bin kişiden biri albinizm hastasıyken, Tanzanya'daki rakam ortalamanın oldukça üzerinde görülüyor. Bu ülkede 170 binin üzerine albino olduğu tahmin ediliyor.