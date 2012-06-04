Albert Riera'dan Kuyt'a gönderme!

Galatasaraylı oyuncu Albert Riera, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dirk Kuyt'a sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden göndermede bulundu.



Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Liverpool'un Hollandalı golcüsü Dirk Kuyt'u transfer etmesi Türkiye ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı-Lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Albert Riera'dan mesaj geldi.

Kuyt ile Liverpool'dan takım arkadaşı olan Sarı-Kırmızılı oyuncu Albert Riera, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden gönderdiği mesajla Hollandalı yıldıza göndermede bulundu.

Fenerbahçe'ye transferi açıklandıktan sonra gün boyunda destek mesajları alan Kuyt'ın Fenerbahçelilere yazdığı, "Kupaları kazanmayı 4 gözle bekliyorum" twitine cevap veren Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Albert Riera, "Yanlış yoldasın dostum. Sen ikincilik için savaşacaksın. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dır" dedi.

Riera'nın bu twiti Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından büyük övgü alırken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dirk Kuyt ise İspanyol oyuncunun twitine cevap vermedi.