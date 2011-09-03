Albert Riera Galatasaray'da

T24 - Galatasaray, İspanyol futbolcu Albert Riera ile anlaştığını borsaya bildirdi.



Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olympiacos FC oyuncularından Albert Riera ile 2011-2012 sezonundan başlamak ve son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncunun kulübü Olympiacos FC'ye 3.000.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.



Oyuncuya 2011-2012 sezonu için 2.700.000 Euro, 2012-2013 sezonu için 2.900.000 Euro, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarının herbiri için 3.000.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ve her sezon için 7 bin 500 Euro maç başı ücreti ödenecektir."



29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Albert Riera geçen yıl Liverpool'dan Olympiacos'a transfer olmuştu.



