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Spor

Albert Riera Galatasaray'da

Galatasaray İspanyol futbolcu için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - Galatasaray, İspanyol futbolcu Albert Riera ile anlaştığını borsaya bildirdi.


Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olympiacos FC oyuncularından Albert Riera ile 2011-2012 sezonundan başlamak ve son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncunun kulübü Olympiacos FC'ye 3.000.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.


Oyuncuya 2011-2012 sezonu için 2.700.000 Euro, 2012-2013 sezonu için 2.900.000 Euro, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarının herbiri için 3.000.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ve her sezon için 7 bin 500 Euro maç başı ücreti ödenecektir."


29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Albert Riera geçen yıl Liverpool'dan Olympiacos'a transfer olmuştu.

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