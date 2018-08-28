Albayrak'tan yapılandırma açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "60.5 milyar liralık borç yapılandırıldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi barışı kapsamında mükellef sayısı ve yapılandırma tutarına ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Albayrak’ın mesajı şöyle:

"Vergi barışı kapsamında, 5.484.200 mükellef yapılandırma başvurusu yaptı. Süreç sonucunda 60,5 milyar TL tutarında yapılandırma gerçekleşti. Bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip bu geliri, kamuda gerçekleştireceğimiz tasarruflarla çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız."