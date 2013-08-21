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Spor

Albayrak'tan o habere sert yanıt!

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Metin Albayrak, Beşiktaş - Trabzonspor maçında VIP tribününde içki içtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

21 Ağustos 2013 15:32

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Albayrak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında VIP tribününde plastik bardakta içki içtiği ve bunun kamera görüntüleriyle tespit edildiği şeklinde yansıtılan haberden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Albayrak, şunları söyledi;
"VIP tribüünde içki içmediğimin kanıtı yine haberde dayanak olarak gösterilen kamera görüntülerinden net bir şekilde anlaşılacaktır. Hiçbir araştırma ve soruşturma yapmadan kendilerine servis edildiği şekliyle ismimi böyle bir haberde kullanan medya kuruluşları hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımın bilinmesini isterim."

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Metin Albayrakbeşiktaştrabzonsporvipiçkialkol

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