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Albayrak'tan Gülen cemaatine: Yuh ulan! Sapık Amerikan tarikatı mısınız?

Erhan Albayrak: 'Selam Terör Örgütü' soruşturmasında Mavi Marmara şehitlerinin ailelerini bile takibe almışlar. Bunun, 'İsrail öyle istediği için'den başka izahı olabilir mi?

01 Mart 2014 17:41

Star gazetesi yazarı Erhan Albayrak, “Selam Terör Örgütü’ soruşturmasında Mavi Marmara şehitlerinin ailelerini bile takibe almışlar. Bunun, “İsrail öyle istediği için”den başka izahı olabilir mi? Allah yolunda mazlumların yardımına koşarken Mavi Marmara’da İsrailli korsanlar tarafından katledilen yiğitlerin şehitliğini beğenmeyenler, İsrail’in ve diğer zalimlerin yolunda Müslümanların hürriyetine, haysiyetine, şerefine kastetmenin ödülü olarak ‘şehitlik’ mertebesine ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Yuh ulan yuh! Sapık Amerikan tarikatı mısınız, nesiniz?” görüşünü dile getirdi.

Erhan Albayrak’ın Star gazetesinin bugünkü (1 Mart 2014) nüshasın yayımlanan, “İsrail uğrunda ‘şehit’ olmak” başlıklı yazısı şöyle:

 

İsrail uğrunda ‘şehit’ olmak

 

Fethullah Gülen’in niye memlekete dönmediği anlaşılmış bulunuyor. “Yeni Türkiye doğdu, her şey değişti, Hocaefendi’nin Amerika’da kalmaktaki ısrarına bir anlam veremiyoruz” deyip duruyorduk ya; meğer Fethullah Gülen, Yeni Türkiye’nin yıkılmasını bekliyormuş memlekete dönmek için.

Şöyle düşünüyormuş meğer: ‘Bizim çocuklar Yeni Türkiye’nin bütün kadrolarını Selam Terör Örgütü gibi tezgâhlarla hapse tıksın, Uzun Adam’ın canına okusun, memlekette uluslararası sistem ağalarının -bilhassa Siyonist lobilerin- egemenliğini ihya etsin de ondan sonra döneyim. Bu süreç tamamlanmadan dönersem darbeye tam teşebbüsten zindanı boylayabilirim, mazallah.’

Kendisi hiç riske girmiyor, fakat elemanlarının ‘şehitliğe’ hazır olmalarını bekliyor.

Devlet kadrolarındaki Fethullah Gülen Cephesi neferleri, liderlerine yazdıkları bağlılık mektuplarında, her vazifeye canla başla hazır olduklarını belirttikten hemen sonra, ‘şehitliğe’ de hazır olduklarını ifade ediyorlar.
Hepsinin aynı ifadeleri kullanmalarından anlıyoruz ki, onlara bu mektupları yazdıran irade öyle emir buyurmuş.

Ne acayip şey.

Ne acayip bir şehitlik anlayışı.

Bunların kavgası Başbakan Erdoğan’la, Erdoğan’ı sevenlerle, bizlerle...

‘Türkiye yükselsin, Türkiye ile beraber bütün İslam dünyası yükselsin’ diyenlerle...

İsrail’in nefret ettiği adamlarla...

“Selam Terör Örgütü” soruşturmasında Mavi Marmara şehitlerinin ailelerini bile takibe almışlar.

Bunun, “İsrail öyle istediği için”den başka izahı olabilir mi?

Allah yolunda mazlumların yardımına koşarken Mavi Marmara’da İsrailli korsanlar tarafından katledilen yiğitlerin şehitliğini beğenmeyenler, İsrail’in ve diğer zalimlerin yolunda Müslümanların hürriyetine, haysiyetine, şerefine kastetmenin ödülü olarak ‘şehitlik’ mertebesine ulaşabileceklerini düşünüyorlar.

Yuh ulan yuh!

Sapık Amerikan tarikatı mısınız, nesiniz?

***

NOT: Dediğimi yaptım. Geçen yazımda ‘Hemen çıkaracağım’ dediğim kitabı çıkardım. Başlığı: “Düşün Yakamızdan! - Fethullah Gülen Cephesi’ne Reddiye” Hayırlara vesile olur inşaallah.

 

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