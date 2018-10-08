Albayrak'tan Bankalar Birliği'ne teşekkür: Bu zorlu sürece rağmen...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri bankalara ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki 'vadelendirme' kararını duyurdu. Buna göre bankalar 30 Nisan 2019'da vadesi dolacak kredileri 'belli şartlar altında' 24 aya kadar vadelendirilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da söz konusu karar için TBB’ye teşekkür etti. Albayrak, yarın (9 Ekim 2018) enflasyonla mücadele programının açıklanacağını duyurdu. Bakan, enflasyonun son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bir mücadele programı oluşturulacağını açıklamıştı.

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Albayrak, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum.

15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum.

İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.

Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız."