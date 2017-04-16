Albayraklar'ın damadı Altunsoy'un şirketi, 2016'da İBB'den 250 milyon liralık 7 ihale almış!

Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi Platform Turizm ve Taşımacılık'ın 2016 yılında rekor ihale aldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre İBB, İSKİ ve İETT’nin açtığı 7 ihaleyi kazanan Albayraklar’ın damadı, bu ihalelerden yaklaşık 250 milyon lira aldı.

Cumhuriyet'in haberi şöyle:

7 ihaleden yüksek miktarlı 3 ihale ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki damadın şirketi toplamı yüz milyonu geçen 3 ihaleye tek katılımcı olarak girmiş. İhaleye teklif veren diğer firmalar “evrak eksikliği, aritmetik hata ya da yeterlilik gibi” sebeplerle ihale dışı kalmış.

7 ihale, 250 milyon TL

Ocak 2017’de AKP’den Osman Gökçebaş, Erdal Yılmaz ve CHP’den Tarık Balyalı; “İBB’nin 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi” için oluşturulan “İBB Meclisi Denetim Komisyonu”na seçildi.

Balyalı, 31 Mart 2017 tarihinde Denetim Komisyonu’nun raporuna 18 sayfalık ‘muhalefet şerhi’ düştü. İBB’nin 2016 ihalelerinin resmi belgeler ışığında incelendiği şerh yazısında çok çarpıcı bir bölüm yer aldı. Balyalı şerhinde tanıdık bir şirkete özel atıf yaptı. O şirket Platform Turizm AŞ. 2016 yılında İBB’den 2, İETT’den 3, İSKİ’den 2 olmak üzere toplam 7 ihale alan Platform Turizm bu ihalelerden yaklaşık 250 milyon TL kazandı. Balyalı’nın ayrı bir parantez açtığı “İSKİ’nin 2016/353603 Personel Servis İşi” ihalesinde yaklaşık maliyet 96 milyon 769 bin TL olarak belirleniyor. İhale 79 milyon 797 bin TL’ye Platform Turizm’e kalıyor. Balyalı ihaleyle ilgili rapora aynen şu notu düşüyor: “Raporumuzun önceki bölümlerinde de eleştiri konusu yaptığımız personel servisini Platform Turizm yine tek başına kazanmış. İhaleye teklif veren firmalar yine evrak eksikliği, aritmetik hata ya da yeterlilik gibi sebeplerle ihale dışı kalmışlar ve ihale rekabet oluşmadan sonuçlanmış...” Platform Turizm, İSKİ ihalesinde olduğu gibi İBB’nin düzenlediği araç kiralama ve İETT’nin açtığı personel servisi hizmeti ihalesini de yine tek başına girerek kazanmış. Balyalı bu tabloyu raporda “bütün bu ihaleler gerçek bir rekabet ortamı oluşmadan sonuçlanmış” sözleriyle özetliyor.

Kayınpederden ihale devri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ve şirketlerinin servis, araç kiralama ihalelerine deyim yerindeyse son yıllarda abone olan Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi Platform Turizm ve Taşımacılık, 10 Temmuz 2002’de kuruldu.

Adem Altunsoy 3 Mayıs 2002’de Nuri Albayrak’ın kızı Elif Albayrak’la evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini dönemin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yapmıştı. Platform Turizm’in eski yönetim kurulu üyeleri arasında, Albayrak kardeşlerden Kazım Albayrak bir dönem yer almıştı. Platform Turizm’den önce servis ihalelerini yönetim kurulu başkanlığını Nuri Albayrak’ın yaptığı Güneş Albayrak Turizm kazanıyordu. Daha sonra ihaleler kayınpederin şirketinden damadın şirketine geçmeye başladı. Platform Turizm, İETT’nin Eylül 2008’de davet usulü ile yaptığı “VIP otobüs” ihalesini kazanmış, ancak ihaleyi inceleyen Kamu İhale Kurumu, ihalenin mevzuata aykırı olduğunu tespit etmişti. Büyükşehir Belediye Encümeni de ihaleyi jet hızıyla 6 Ocak 2009’da iptal etmişti.